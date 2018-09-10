Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 44 человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами землетрясения на северном японском острове Хоккайдо стали 44 человека, 660 получили ранения, сообщил журналистам в понедельник генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

Землетрясение магнитудой, по различным данным, от 6,6 до 6,7 произошло на острове на прошлой неделе, временно парализовав воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с префектурой, вызвав серьезные нарушения электроснабжения.

К настоящему моменту еще около 2,5 тыс. находятся в центрах, организованных для эвакуированных из опасных районов жителей острова, где сошедшие сели разрушили целые деревни.

В спасательной операции, как сообщил Суга, принимали участие 40 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных, более 60 вертолетов.