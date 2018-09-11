Сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в северной части острова Ломбок в Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:22 мск в понедельник землетрясения имел координаты -8.23 градуса южной широты и 116.39 градуса восточной долготы, эпицентр находился в 48 км к северо-востоку от города Матарам.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Как сообщалось, в начале августа на острове Ломбок произошла серия мощных землетрясений, приведших к большому числу жертв и разрушений.