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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Криовулканизм на Ямале, древнейший рисунок в мире и Шнобелевская премия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Ямальский кратер
Фото: пресс-служба Губернатора ЯНАО/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Сразу две группы ученых увидели переход гидрида лантана LaH10 в сверхпроводящее состояние — первая группа утверждает, что переход происходит при температуре минус 56 градусов Цельсия, вторая заявляет о еще более высоком значении — около минус 13 градусов Цельсия. В обоих случаях сопротивление образца падало в сотни раз, когда температура опускалась ниже критической точки. Правда, для получения такой высокой критической температуры приходится сжимать образец до давления порядка двух миллионов атмосфер, а потому о применении материала на практике речь пока не идет.

- Двадцатиметровый кратер, обнаруженный в 2014 году на полуострове Ямал, образовался в результате явления, похожего на криовулканизм, наблюдаемый на ледяных телах Солнечной системы, — к такому выводу пришли сотрудники геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Воронка в 30 километрах от Бованенковского газового месторождения могла образоваться после того, как в талике, непромерзающем слое земли под термокарстовым озером, накопился газ биогенного происхождения, который затем взорвался. Ямальский кратер — следствие нового явления природы, которое авторы исследования решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии.

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- Ученые построили самую детальную карту Антарктиды — теперь ее изображение точнее, чем у любого другого материка нашей планеты. Новая карта была составлена из отдельных стереоскопических высотных моделей, полученных на основе нескольких сотен тысяч изображений со спутников. Погрешность измерения высоты в большинстве областей материка составила менее 1 метра. Каждый участок карты имеет временную метку, что позволит в будущем отслеживать изменения, связанные с глобальным потеплением. Благодаря высокой точности новой карты ученые смогут заметить даже небольшие изменения, происходящие с ледниками Антарктиды.

- Выносливость людей и их способность бегать на длинные дистанции, возможно, связана с единственной мутацией, которая появилась 2-3 миллиона лет назад. По-видимому, она повлияла на способность скелетных мышц более эффективно использовать кислород и, вследствие этого, меньше уставать. Мутация могла закрепиться благодаря тому, что в результате нее у людей перестала вырабатываться гликолилнейраминовая кислота, которая участвует во взаимодействии клеток организма с патогенами. Благодаря этому у древних людей появилась устойчивость к некоторым заболеваниям.

- Британские психологи обнаружили среди обыкновенных фазанов "правшей" и "левшей" — птиц, которые при переступании через препятствие предпочитают чаще начинать движение либо с левой, либо с правой лапы. Подобная функциональная латеральность встречается у многих видов животных, в том числе и людей, но не всегда влияет положительно. К примеру, у фазанов наличие доминирующей конечности снижает продолжительность жизни на воле по сравнению с теми особями, у которых подобного предпочтения нет.

- В пещере на южном побережье ЮАР нашли, возможно, древнейший в мире рисунок. Он был сделан около 73 тысяч лет назад людьми современного типа. Рисунок представляет собой несколько пересекающихся линий, нарисованных охрой на куске силкрита и по виду напоминающих знак диеза (или хэштега). Нашедшие камень археологи предполагают, что это был фрагмент бoльшего по размеру и более сложного рисунка. Ранее считалось, что люди современного типа начали рисовать гораздо позже, около 42 тысяч лет назад.

- Американские компании General Electric и Pratt & Whitney приступили к сборке первых опытных образцов адаптивных турбореактивных авиационных двигателей. В отличие от современных турбореактивных двигателей новые силовые установки получат не два, а три воздушных контура. Открывая или закрывая третий контур, такие двигатели смогут адаптироваться к разным условиям полета на дозвуковой и сверхзвуковой скоростях. Двигатели создаются в габаритных размерах турбореактивной силовой установки с форсажной камерой F135 истребителя F-35 Lightning II.

- В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2018 год — пародийной научной премии, ежегодно присуждаемой за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом — задуматься. В этом году организаторы премии отметили работы, посвященные, в частности, использованию американских горок для выведения камней из почек, магических кукол вуду — против несправедливых начальников, почтовых марок — для фиксации эрекции, а слюны — в качестве чистящего средства.

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