В Триполи обвинили ИГ в нападении на штаб-квартиру ливийской нефтяной компании

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел правительства национального единства Ливии Абдулсалам Ашур во вторник заявил, что боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация, - ИФ) несут ответственность за произошедшее днем ранее нападение на штаб-квартиру ливийской Национальной нефтяной корпорации, сообщает агентство EFE.

"Первоначальные данные указывают на то, что террористы ИГ совершили эту атаку", - приводит агентство слова министра.

Ашур отметил, что подвергшаяся атаке штаб-квартира сейчас полностью контролируется ливийскими силами безопасности.

Кроме того, он сообщил, что в связи с повышенным риском терактов предприняты максимальные меры безопасности на всех ключевых объектах Триполи, а также во всех расположенных на территории ливийской столицы посольствах.

Накануне шесть вооруженных человек ворвались в здание штаб-квартиры ливийской Национальной нефтяной корпорации в Триполи. Сначала они открыли огонь, затем взяли несколько человек в заложники и привели в действие взрывные устройства, из-за чего начался пожар. В результате нападения погибли два человека, около десяти пострадали.