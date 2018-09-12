Лавров рассказал о визите Путина в Сингапур

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует совершить отдельный визит в Сингапур в связи с Восточноазиатским саммитом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас готовимся к Восточноазиатскому саммиту в Сингапуре, отмечу, что ожидается отдельный, самостоятельный визит президента Путина в Сингапур в связи с этим мероприятием", - сказал Лавров на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что саммит в Сингапуре станет первым после того, как "были внесены некоторые новые идеи в сферу дискуссий по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Имею в виду концепцию так называемого Индо-Тихоокеанского региона", - добавил министр.

Восточноазиатский саммит состоится в Сингапуре 14-15 ноября.