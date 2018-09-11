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Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Ирану под председательством Трампа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Серей Лавров примет участие в заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Ирану 26 сентября под председательством президента США Дональда Трампа, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Да, министр Лавров будет участвовать", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством Трампа, посвященное иранскому вопросу. Трамп также намерен поднять тему распространения оружия массового поражения.

В сентябре к США перешло председательство в Совбезе ООН.

Открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назначено на 18 сентября. Общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. В 2017 году Трамп впервые выступил на трибуне Генеральной Ассамблеи.

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Теги: Серей Лавров, Дональд Трамп, СБ ООН

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