Экс-президента Сальвадора приговорили к десяти годам тюрьмы за коррупцию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Столичный суд Сальвадора приговорил Антонио Сака, который являлся президентом страны в 2004-2009 годах, к десяти годам тюремного заключения за растрату $300 млн из государственного бюджета, сообщила в своем твиттере генпрокуратура Сальвадора.

"Бывший президент Антонио Сака (2004-2009 годы) приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления, связанные с хищениями, отмыванием денег и активов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что аналогичный тюремный срок получил и бывший личный секретарь президента, к меньшим срокам заключения приговорены также два бывших министра правительства страны, действовавшего при Сака.