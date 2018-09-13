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Рубль укрепился к доллару и евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения отношения мировых инвесторов к рисковым активам из-за паузы, взятой администрацией США в процессе эскалации торговых споров с Китаем.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 68,76-68,93 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,77 руб. (-26 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 79,96 руб. (-27 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 26,45 копейки к уровню закрытия среды, до 73,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 80,03 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 68,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в четверг, отыгрывая некоторое улучшение глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе валютам emerging markets, после того, как администрация президента США Дональда Трампа дала Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в страну китайских товаров стоимостью $200 млрд в год.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, США предложили Китаю провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября. По данным издания, с этой целью министр финансов США Стивен Мнучин направил приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

При этом рубль не отреагировал на постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству, которое накануне вечером подписал Трамп. Как сообщила газета The Hill, "санкции будут вводиться автоматически против иностранных правительств, если будет выявлено вмешательство или влияние с их стороны на выборы".

Речь идет о вмешательстве в выборы в США посредством хакерства или скоординированных кампаний по дезинформации. При этом постановление подписано за несколько недель до начала промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, оно позволит разведывательным агентствам США расследовать возможные случаи вмешательства в процесс выборов.

Евроcоюз в четверг продлил антироссийские санкции на полгода - до 15 марта 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. "Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Меры включают заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Цены на нефть в четверг снижаются с достигнутых накануне максимальных отметок за четыре года. Трейдеры оценивают потенциал наращивания добычи ОПЕК с целью восполнить ожидаемое сокращение иранского экспорта и ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, сообщает агентство Bloomberg.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевел на 0,41% - до $79,41 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,68% - до $69,85 за баррель. В ходе торгов среды цена Brent поднималась выше $80 за баррель впервые с 22 мая.

Согласно официальным данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 5,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября, при прогнозном снижении на 2,7 млн баррелей.

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Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

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