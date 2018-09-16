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Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах превысило 60 человек

Более 40 человек числятся пропавшими без вести

Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах превысило 60 человек
Последствия тайфуна "Мангхут" на Филиппинах
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Тайфун "Мангхут", обрушившийся на этой неделе на Филиппины, по последним данным, привел к гибели 64 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию. Пострадали 33 человека, еще 45 числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб тайфун нанес провинции Бенгет на острове Лусон: на нее пришлись 38 погибших, в основном из-за схода оползней, и 37 пропавших без вести.

Тем временем, в воскресенье "Мангхут" достиг южного побережья Китая. Местные СМИ сообщают, что из-за удара стихии свыше 2,45 млн человек пришлось покинуть свои дома в провинции Гуандун. Власти отозвали обратно в порты примерно 50 тыс. рыболовецких судов.

Ранее власти отменили почти все авиарейсы в Гонконг и из него. Кроме того, было прекращено движение по высокоскоростным железнодорожным магистралям, и отменены занятия в школах.

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Теги: Филиппины, Мангхут

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