Тайфун "Мангхут" привел к гибели двух человек на юге Китая

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Не менее двух человек в Китае стали жертвами тайфуна "Мангхут", который, пройдя по Филиппинам, в воскресенье достиг южного побережья КНР, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на китайские СМИ.

Еще 15 человек пострадали в районе Макао.

По данным СМИ, сильный ветер вызвал волны высотой до 3 м.

В связи с угрозой "Мангхута" ранее китайские власти сообщили об эвакуации в провинции Гуандун более чем 2,4 млн человек.

Ранее этот тайфун унес жизни 64 человек на Филиппинах.