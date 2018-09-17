В мире

Посетителей ресторана в Солсбери попросили сдать кровь для анализов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Два посетителя ресторана Prezzo в британском Солсбери, которым внезапно стало плохо, не потеряли сознание, и медики уже оказывают им помощь прямо на месте, сообщает телеканал Sky News.

Ранее полиция оцепила этот район города, после того как мужчине и женщине стало плохо в этом ресторане. Свидетели сообщают, что посетителей отвели в помещение расположенного рядом магазина и пока не отпускают; их просят сдать кровь для анализов.

Между тем, пользователь фейсбука Аманда Ньютон, сообщившая, что она находилась в ресторане в момент инцидента, написала, что двое заболевших посетителей - "русские"; на чем основывается ее суждение, она не уточнила.

На место событий прибыли четыре машины скорой помощи, пожарные расчеты, полиция и сотрудники других экстренных служб.

Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором обедал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления в начале марта.

Однако в заявлении полиции пока нет данных о том, может ли воскресное происшествие в Солсбери иметь отношение к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

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Теги: Солсбери, Великобритания

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