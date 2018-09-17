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В Средиземное море вошел еще один боевой корабль НАТО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат ВМС Германии "Ольденбург" с пониженной радиолокационной заметностью в понедельник, пройдя через пролив Гибралтар, вошел в акваторию Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

По их данным, корабль держит курс на восток.

На прошлой неделе издание Bild сообщило, что министерство обороны Германии обдумывает возможность участия в операции США, Великобритании и Франции против Сирии в случае применения химоружия в Идлибе, последнем оплоте исламистских боевиков на территории страны.

Вслед за этим канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что перспективу применения химоружия в Сирии игнорировать нельзя. "Утверждать, что мы можем отвернуться, если где-то будет применено химоружие и не будет соблюдена международная конвенция - это не может быть ответом", - сказала Меркель, выступая в минувшую среду в бундестаге.

Концентрация сил США

В настоящее время в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни". В Средиземном море также находятся не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", оснащенных "Томагавками".

По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

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8 сентября в Средиземное море вошла ударная атомная подводная лодка ВМФ Великобритании "Тэлент", оснащенная 10 крылатыми ракетами "Томагавк".

Кроме того, в Восточном Средиземноморье осуществляют патрулирование корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, в частности, фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек", ВМС Испании "Кристобаль Колон" и ВМС Греции "Элли".

В конце августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По утверждению российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "США продолжают наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.

Кроме того, в Персидский залив, из акватории которого может также быть нанесен удар по Сирии, прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

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Теги: НАТО

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