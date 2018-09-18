"Нафтогаз" договорился с МВФ о повышении цен на газ для населения до 2020 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении до 2020 года цены газа для населения до рыночного уровня, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Есть предварительный компромисс, который правительство достигло (с МВФ - ИФ). Темпы сейчас обсуждаются", - сказал он на форуме Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

По словам главы "Нафтогаза", вопрос цены на газ является ключевым компонентом ведущихся в настоящее время в Киеве переговоров с миссией МВФ.

Но Коболев не уверен, что озвучиваемые СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25% - ИФ) верны.

В Киеве с 6 по 19 сентября работает миссия МВФ, которая обсуждает с властями последние экономические события и экономическую политику. Украинское правительство и Нацбанк рассчитывают, что по итогам работы миссии МВФ будет принято решение о выделении стране пятого транша кредита по программе EFF на сумму около $1,9 млрд.

В целом Украина надеется получить от МВФ около $17 млрд в рамках реализуемой с 2015 года 4-летней программы расширенного финансирования EFF. Киев к настоящему времени получил четыре транша финансирования общим объемом $8,7 млрд. Выделение очередного транша, которое первоначально было запланировано еще на май-июнь 2017 года, отложено из-за невыполнения Украиной ряда условий программы.