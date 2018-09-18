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Посольство РФ в Лондоне объяснило "загадочные инциденты" с россиянами в Великобритании

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Великобритании предположили, что "загадочные инциденты" с гражданами России в Великобритании связаны с "вовлеченностью" британских спецслужб.

"Именно вовлеченность британских спецслужб выглядит наиболее правдоподобным объяснением многочисленных загадочных инцидентов с российскими гражданами в Соединенном Королевстве", - заявил представитель посольства РФ, отвечая на вопрос СМИ о засекречивании материалов британского правительства относительно Александра Перепиличного в рамках коронерского дознания по факту его смерти.

Что касается связи Перепиличного с британскими спецслужбами, то, по словам представителя российского посольства, "логично было бы предположить, что сам факт засекречивания данных об этом лишь подтверждает, что предприниматель все же сотрудничал с ними".

А коли так, отметил он, "то мы имеем дело с ярким проявлением знакомого почерка британских спецслужб в части "работы" со своими русскоязычными агентами в Великобритании".

"Итогом этого сотрудничества раз за разом становится смерть или покушение на жизнь наших сограждан, с последующим закрытием информации и попытками переложить ответственность на Россию", - заявил представитель российского посольства, слова которого приводятся на сайте дипмиссии.

Он уточнил, что процессуальное решение британской стороны касается засекречивания информации о связях Перепиличного с британскими спецслужбами, то есть являлся ли он их агентом или контактировал с ними. Оно опубликовано накануне очередных слушаний по делу об установлении причин смерти Перепиличного, назначенных на 21 сентября в лондонском уголовном суде.

"Очередное засекречивание материалов о Перепиличном по ходатайству МВД Великобритании под предлогом "национальной безопасности" де-факто указывает на противодействие объективному разбирательству и сокрытие важной информации, которая могла быть приобщена к делу и стать предметом взвешенного рассмотрения в гласном суде при участии всех заинтересованных сторон для установления истины. О каких равных возможностях сторон или состязательном процессе по данному делу можно говорить, если стороны не обладают всей полнотой относящихся к делу сведений? Засекречивание данных создаёт условия для подгонки коронерского дознания под недружественную внешнеполитическую линию в отношении России. Как политические интересы задают вектор расследованию хорошо видно на примере дела об отравлении Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль", - заявил в связи с этим представитель посольства РФ.

Ранее во вторник телерадиокорпорация ВВС сообщила, что власти Великобритании могут хранить в тайне информацию о возможных связях британских спецслужб с российским предпринимателем Перепиличным, умершем в ноябре 2012 года. По ее данным, такое решение принял королевский коронер (следователь, расследующий смерть при необычных обстоятельствах - ИФ), который ведет предварительное дознание по этому делу.

44-летний Александр Перепиличный потерял сознание и скончался после пробежки в парке в ноябре 2012 года рядом со своим особняком в английском графстве Суррей. Расследование, проведенное местной полицией, пришло к заключению, что Перепиличный скончался в силу естественных причин. Но вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной.

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Теги: Великобритания

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