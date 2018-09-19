Закрытие российско-грузинской границы для грузовиков с пшеницей отложили до конца года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на ввоз в Грузию пшеницы и пшено-ржаной муки на автотранспорте, осуществляемый в основном из России по Военно-грузинской дороге через ТПП "Верхний Ларс", а также их вывоз из страны, отложен до конца года.

"Задействование ограничений отсрочено до конца года. Работа в этом направлении будет продолжена и будет разработан менее болезненный вариант", - заявил министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани в среду на встрече с инициативной группой предпринимателей и водителей, которые уже третий день бастуют с требованием отменить данный приказ.

"На данном этапе это максимум, что можно предложить", - сказал Мачавариани, призвав участников акции прекратить блокирование экономической зоны обслуживания "ЭЗО Тбилиси", полностью парализовавшее ее работу. При этом он предложил создать рабочую комиссию из членов инициативной группы и представителей Минфина для выработки решения, которое будет приемлемо для всех сторон.

Между тем, это предложение оказалось неприемлемым для бастующих водителей, которые остаются на своей прежней позиции, требуя отменить приказ о запрете транспортировки пшеницы автотранспортом. По их словам, вводимые ограничения лишают работы тысячи водителей и оставят их без средств к существованию, тогда как у многих из них взяты кредиты в банках, на которые были приобретены машины.

Они дали министру один час на принятие окончательного решения, но так и не получили ответ, после чего протестующие водители выставили новый ультиматум. "Если власти дадут нам возможность работать в обычном режиме до конца 2020 года, и в то же время не будут установлены дополнительные налоги, чтобы мы смогли погасить банковские кредиты, акции прекратятся", - заявляли участники акции. При этом они подчеркивали, что в противном случае будут перекрыты дороги и акции примут широкомасштабный характер.

Запрет на ввоз в Грузию или вывоз из страны пшеницы и пшено-ржаной муки автотранспортом должен был вступить в силу с 15 сентября. Однако, по информации Минфина, учитывая просьбу водителей и предпринимателей, занимающихся перевозкой пшеницы, введение в действие данного решения затем было отложено до 1 октября.

Согласно приказу министра, пшеницу или пшено-ржаную муку можно будет перевозить только железнодорожным или морским транспортом через соответствующие таможенно-пропускные пункты. Транспортировка же на автотранспорте лишь в отдельных случаях будет допускаться при согласии Службы доходов Минфина Грузии.

Данное решение объяснялось тем, что в Грузии в этом году был зафиксирован беспрецедентный наплыв туристов. Многие из них пересекали российско-грузинскую границу на легковых автомобилях через ТПП "Верхний Ларс", в то время как там возникали длинные очереди трейлеров в основном с пшеницей, что затрудняло передвижение туристов.