Более сорока человек погибли при аварии на пароме в Танзании

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Как минимум 44 человека стали жертвами опрокидывания пассажирского парома на озере Виктория в Танзании, сообщил телеканал CNN.

На борту парома находились несколько сотен человек. Их точное количество пока не установлено. По сообщениям местных СМИ, паром был перегружен. Его вместимость составляет 620 человек, однако на борту было более тысячи.

Спасателям удалось выловить из воды 37 пассажиров. Они выдвинулись в район аварии с опозданием из-за плохой видимости на воде. Спасательная операция продолжится до утра пятницы.

Инцидент произошел между двумя островами. Озеро Виктория, самое большое в Африке, делят между собой три страны: Танзания, Уганда и Кения.