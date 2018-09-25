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Сергей Лавров примет участие в очередной сессии Генассамблеи ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В этом году российскую делегацию на сегменте высокого уровня сессии, который начнется 25 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", -заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Программа главы МИД РФ по традиции будет насыщенной. Она включает в себя несколько десятков встреч с главами государств, правительств и внешнеполитических ведомств", - добавила она.

По ее словам, в частности, запланирована беседа с генсеком ООН Антониу Гутерришем, пройдут также встречи с главой МИД Швейцарии Дидье Бурхгальтером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини.

Прорабатываются также встречи с главами МИД Франции и Египта, отметила М.Захарова.

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал "Интерфаксу" в понедельник, что российская сторона исходит из того, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео на "полях" Генассамблеи ООН состоится.

"Я могу подтвердить то, о чем говорила официальный представитель МИД и что цитировалось в СМИ. Контакт, несомненно, будет, его формат - "на ногах" по ходу мероприятий либо отдельная встреча - это вопрос, который продолжает обсуждаться", - сказал С.Рябков.

Он отметил, что этим вопросом занимается российская миссия в Нью-Йорке и делегация, направляющаяся на Генассамблею, и в ближайшей перспективе появится ясность относительно этой встречи.

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении встретиться с С.Лавровым. Госсекретарь обозначил, что хотел бы обсудить тему поставок российских систем С-300 Сирии.

Отвечая на вопрос о готовности Москвы к обсуждению этой темы, С.Рябков сказал "Интерфаксу": "Мы готовы обсуждать с США любые темы, касающиеся ситуации в Сирии и где бы то ни было ещё".

"Но для того, чтобы обсуждение было продуктивным, американским коллегам надо отказаться от менторства и попыток представлять собственные подходы и собственные взгляды в качестве единственно возможных и единственно допустимых", - добавил замминистра.

Вместе с тем в пятницу агентство "Анадолу" сообщило, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проведет трехсторонние переговоры по Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в Нью-Йорке.

"Чавушоглу проведет трехсторонние переговоры по Сирии с российским и иранским коллегами в Нью-Йорке", - сообщает агентство.

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Теги: ООН, Сергей Лавров
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