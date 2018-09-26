Ученые нашли способ контролировать популяции малярийных комаров

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ученые из Имперского колледжа Лондона смогли уничтожить популяцию малярийных комаров в лабораторных условиях с помощью геномного редактирования, сообщает газета The Independent в среду.

"Перед тем как мы, возможно, опробуем технологию на комарах, живущих в дикой природе, пройдет от пяти до десяти лет, но теперь у нас есть доказательство, что мы идем по верному пути", - заявил итальянский профессор Андреа Кризанти, один из руководителей группы ученых в Имперском колледже.

Как сообщается, геномное редактирование использовалось для подавления репродуктивной функции самки малярийного комара. В ходе эксперимента ученые смогли подавить популяцию из 11 поколений комаров.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что прогресс в борьбе с малярией отсутствует и, если упустить момент, ситуация может значительно ухудшиться.

В 2016 году, по данным ВОЗ, около 216 млн человек были заражены малярией, 445 тысяч из них погибли. Наиболее опасным с точки зрения смертности является Африка южнее Сахары. Чаще всего от заболевания погибают младенцы и маленькие дети.