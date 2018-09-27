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В Словакии арестовали подозреваемых в резонансном убийстве журналиста Куциака

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Словакии арестовала нескольких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявления словацких политиков и полиции.

Агентство не указывает, сколько человек было арестовано. Политик и адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста и его невесты, заявил, что подозреваемые были арестованы утром в четверг.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини написал в твиттере, что он был рад получить новости об арестах.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. На момент убийства Куциак проводил журналистское расследование, которое осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк. Затем, 15 марта, в отставку на фоне политического кризиса в стране ушел глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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Теги: Словакия, Ян Куциак

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