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Убийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евро

Убийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евро
Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Предполагаемая заказчица убийства словацкого журналиста Яна Куциака заплатила исполнителю как минимум 70 тысяч евро, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на прокуратуру Словакии.

"Заказчик заплатил за убийство Куциака как минимум 70 тысяч евро", - заявили в прокуратуре.

Из этой суммы 20 тыс. евро были долгом, прощенным исполнителю, отмечает агентство.

В прокуратуре также рассказали, что невеста Куциака, которую убили вместе с ним, не была целью преступников.

"Она лишь оказалась в неподходящем месте в неподходящее время", - заявил генпрокурор Словакии Яромир Чижнар.

Представители полиции и прокуратуры в понедельник заявили, что исполнителя убийства Куциака зовут Томаш С., а заказчицу - Алена Ж.

Заказчица преступления - предпринимательница, отмечает агентство, ряд словацких СМИ сообщил, что у предпринимательницы были связи с итальянскими компаниями, действующими в Словакии в качестве прикрытия для итальянской Ндрангеты.

На прошлой неделе стало известно, что полиция Словакии арестовала четверых подозреваемых по делу об убийстве Куциака и его невесты.

В конце февраля 2018 года в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов были обнаружены тела Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Куциак проводил журналистское расследование, которое осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк. Затем, 15 марта, в отставку на фоне разгоревшегося политического кризиса в стране ушел глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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Теги: Словакия, Ян Куциак

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