Наместник Почаевской лавры призвал верующих встать на ее защиту

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир сообщил об угрозах в адрес обители и призвал в случае необходимости защитить святыню.

"В разные времена истории нашей (...) христианам приходилось свидетельствовать, исповедовать свою веру и защищать свои святыни. Учитывая ситуацию, которая сложилась, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которые усиливаются, видимо, и нам придется что-то пережить", - говорится в заявлении митрополита, опубликованном на сайте обители.

В этой связи он от имени насельников лавры просит верующих о поддержке, в первую очередь молитвенной, моральной, добавляя, что, видимо, понадобится и "физическое присутствие".

"Сейчас не 17-й год XX века и не разгул Октябрьской революции, однако внуки Ленина по духу грозят расправой, а потому защитим свою святыню", - призвал митрополит, уточнив, что о дате, когда необходимо приехать, будет сообщено дополнительно.

На Украине в последние недели обострился церковный конфликт в связи с намерением Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви автокефалию, создав тем самым поместную Церковь, независимую от Московского патриархата. Это вызывает неприятие со стороны значительной части верующих на Украине, являющихся приверженцами канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и опасающихся враждебных действий со стороны сторонников автокефалии. Почаевская лавра принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.