РПЦ назвала новость о нападении на Киево-Печерскую лавру ложной

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви предупредили о том, что вирусная рассылка о нападении на Киевскую лавру является фейком, и призвали не тиражировать ее.

"Вот уже второй (или третий) раз вбрасывается вирусная рассылка про нападение на Киево-Печерскую лавру. Слава Богу, сейчас в лавре все спокойно. Понимаю ваше волнение, но поверьте, что вреда от распространения неверной информации намного больше, чем пользы от того, если бы она была правдивой", - написал субботу вечером в своем Telegram-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он заверил пользователей интернета в том, что современные СМИ, с их новыми стандартами работы, "менее, чем за час, сообщат, если, не дай Бог, что-то серьезное произойдет".

"Не надо множить непроверенные слухи! С надеждой на понимание!" - заключает Легойда.