Боевики в идлибской зоне деэскалации продолжили нарушать режим прекращения боевых действий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны боевиков, действующих в идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко (трижды), Джубб-Эз-Заур (дважды), Арифат, Сафкун, а также позиций правительственных войск в районе гор Джебель-Каструн и Нова в провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри (дважды) города Алеппо", - отметил он.

В результате обстрела населенного пункта Икко получил ранение один военнослужащий правительственных войск САР и один мирный житель, сообщил В.Савченко.