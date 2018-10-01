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МИД РФ назвал провокацией вторжение косовского спецназа на север края

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вторжение косовского спецназа в населенные сербами районы на севере края - это провокация, нацеленная на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Демонстративное вторжение 29 сентября косовского полицейского спецназа в сербонаселенные районы на севере края вопреки существующим на сей счет договоренностям между Белградом и Приштиной - провокация, нацеленная на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также подчеркнула, что в России осуждают "в этой связи пассивное поведение международных Сил для Косово, которые не предприняли никаких действий, хотя в соответствии с имеющимся у них мандатом СБ ООН обязаны обеспечивать мир и безопасность в крае".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косово, дестабилизацию в Балканском регионе в целом".

"Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселенными районами края ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию", - подчеркнула Захарова.

В минувшую субботу армия Сербии по распоряжению президента страны Вучича была приведена в состояние полной боевой готовности из-за ситуации на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия.

По данным сербского телерадиоканала РТС, ситуация осложнилась после того, как 60 косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, снабжающему водой ГЭС "Газиводе" на административной границе Сербии и Косово. Был занят и Центр экологии и спорта в населенном пункте Зубин Поток. При этом, как утверждает сербское министерство полиции, были задержаны сербы, "не совершившие никаких правонарушений".

Позднее тот же канал сообщил, что размещение косовского спецназа на территории, прилежащей к озеру, обеспечивающему водой ГЭС "Газиводе" на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации Хашима Тачи, который вскоре покинул приграничный район.

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Теги: Сербия, Косово

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