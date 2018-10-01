Главред украинского издания "Страна.ua" получил убежище в Австрии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сообщил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской Республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто мне помогал на этом пути... И, конечно, я благодарен властям Австрийской Республики за то, что вынесли такое решение", - написал Гужва в своем фейсбуке в понедельник.

Он выразил мнение, что такое решение Австрии будет "важным сигналом" для украинских властей и для украинских журналистов. "В Европе уже не верят в рассказы о "невиданной свободе слова". Здесь уже все всё понимают. И делают выводы", - отметил главред "Страны.ua".

22 июня 2017 года Гужву задержали по подозрению в вымогательсве. Генпрокуратура Украины заявила, что журналист шантажировал компрометириующими материалами действующего политика и получил от него $10 тыс. за молчание. Позже народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подтвердил, что Гужва требовал от него деньги.

Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски.

31 января 2018 года Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища. В свою очередь, генпрокуратура Украины объявила Гужву в международный розыск.