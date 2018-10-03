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Грузия предложила НАТО создать новый совместный центр подготовки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Грузии Леван Изория в среду на заседании комиссии НАТО-Грузия предложил создать в Грузии новый совместный центр подготовки, сообщило грузинское министерство обороны.

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"На базе центра боевой подготовки, который в нынешнем году был создан в Грузии совместно с США, появилась возможность подключить и другие страны-члены НАТО, в том числе с целью проведения совместных учений. Для этого нужна соответствующая инфраструктура и логистическое обеспечение", - заявил, как отмечает пресс-служба, Изория после заседания комиссии. Идею создания центра ранее поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис, с которым у него в среду состоялась двусторонняя встреча. Также это предложение заинтересовало генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По словам министра обороны, грузинская сторона использовала формат комиссии НАТО-Грузия, чтобы предложить партнерам новые механизмы будущего сотрудничества. "Это подразумевают еще больше НАТО в Грузии, больше возможностей для совместных учений, что в конечном итоге повысит обороноспособность нашей страны и создаст реальные механизмы для вступления страны в НАТО", - сказал Изория.

Он подтвердил, что Столтенберг готов посетить Грузию в марте следующего года, чтобы побывать на открытии совместных масштабных учений.

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Теги: Грузия, НАТО, Леван Изория, США, Йенс Столтенберг, Джеймс Мэттис

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