Грузия предложила НАТО создать новый совместный центр подготовки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Грузии Леван Изория в среду на заседании комиссии НАТО-Грузия предложил создать в Грузии новый совместный центр подготовки, сообщило грузинское министерство обороны.

"На базе центра боевой подготовки, который в нынешнем году был создан в Грузии совместно с США, появилась возможность подключить и другие страны-члены НАТО, в том числе с целью проведения совместных учений. Для этого нужна соответствующая инфраструктура и логистическое обеспечение", - заявил, как отмечает пресс-служба, Изория после заседания комиссии. Идею создания центра ранее поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис, с которым у него в среду состоялась двусторонняя встреча. Также это предложение заинтересовало генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По словам министра обороны, грузинская сторона использовала формат комиссии НАТО-Грузия, чтобы предложить партнерам новые механизмы будущего сотрудничества. "Это подразумевают еще больше НАТО в Грузии, больше возможностей для совместных учений, что в конечном итоге повысит обороноспособность нашей страны и создаст реальные механизмы для вступления страны в НАТО", - сказал Изория.

Он подтвердил, что Столтенберг готов посетить Грузию в марте следующего года, чтобы побывать на открытии совместных масштабных учений.