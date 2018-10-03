Суд ООН обязал США вывести из-под санкций против Ирана гуманитарную помощь и гражданскую авиацию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Международный суд ООН в среду вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

"Ограничительные меры США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи, а также поставок запасных частей для гражданской авиации", - сказал судья в ходе слушаний по этому делу.

Также список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, включает в себя продовольствие и медикаменты.

При этом суд ООН постановил, что он имеет необходимую юрисдикцию для рассмотрения иска Ирана против США. "Суд ООН обладает юрисдикцией в соответствии со статьей 21 соглашения 1955 года", - отметил вице-председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

"Обе стороны должны воздержаться от действий, которые могут впоследствии усугубить разногласия", - подчеркнул он.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Однако 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций будет касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана. Ранее во вторник Трамп заявил, что второй блок ограничительных мер начнет действовать 5 ноября.