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Два скандинавских банка заподозрили в причастности к отмыванию денег из России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, сообщает финский портал Yle со ссылкой на датскую газету Copenhagen Post.

По информации газеты, фигурирующая в деле сумма составляет 322 млн норвежских крон, или чуть более 34 млн евро. Предполагаемое преступление имело место в 2010-2013 годах: российский клиент открыл счет в Дании с целью вывести деньги из страны.

Согласно данным газеты, власти Дании уже на протяжении четырех лет расследуют дело против российского клиента и находящейся в Белизе компании.

В причастности к преступлению подозревается банковское отделение Nordea, расположенное в районе Вестербро в Копенгагене. Головной офис Nordea находится в Хельсинки.

Эксперт консалтинговой фирмы Revisorjura Якоб Бернхофт считает, что Nordea не всегда внимательно выполнял требования в сфере борьбы с отмыванием денег. В данном случае клиент из России открыл в банке счет с единственной целью - вывести деньги из страны, пишет эстонский новостной портал ERR.

Кроме того, СМИ упоминают о причастности к выводу денег из РФ другого скандинавского банка - DNB.

По информации агентства BNS, о том, что банк DNB в 2007-2010 годах помог перевести через счета в Литве и Эстонии $533 тыс. из России, американский предприниматель Уильям Браудер заявил норвежской газете Dagens Naringsliv. По его словам, из-за этих операций он в 2016 году обратился в подразделение по расследованию экономических преступлений Норвегии, однако последнее не стало проводить расследование.

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Теги: Финляндия, Дания, Литва, Эстония, DNB, Nordea

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