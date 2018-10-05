Минздрав Грузии опроверг слова экс-министра об опытах лаборатории над людьми

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Заявления экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о лаборатории Лугара под Тбилиси направлены на дискредитацию этой центра и не соответствуют действительности, заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Никаких экспериментов над людьми там не проводят", - сказал Гамкрелидзе на пресс-конференции в пятницу, назвав "чистой ложью" слова Георгадзе о том, что в результате испытаний на людях препарата от гепатита С десятки человек скончались.

По заявлению Гамкрелидзе, в мире ежегодно от гепатита С умирает около 450 тысяч человек, а в Грузии - несколько сот человек.

Он также подчеркнул, что в Грузии успешно осуществляется программа лечения больных с гепатитом, благодаря которой удалось спасти тысячи жизней. По словам Гамкрелидзе, на сегодняшний день в рамках программы лечения излечимость больных составляет 98%.

Он отметил, что на начальном этапе действительно были случаи смертей нескольких десятков человек, но не за какой-то короткий период и не из-за испытаний на них лекарственных препаратов, как это утверждает Гиоргадзе. По словам директора центра, эти люди умерли из-за сопутствующих заболеваний и того, что поздно обратились за медицинской помощью.

Гамкрелидзе также заявил, что документ, на который ссылался Гиоргадзе в своих заявлениях, - это мониторинг больных и в нем нет ничего секретного.

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии (в 1993-1995 гг.) Гиоргадзе заявил, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им.Р.Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении". "Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждалГиоргадзе.

После этого в Минобороны РФ заявили, что есть признаки нарушения со стороны США Конвенции о запрещении разработки бактериологического оружия. "Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 г.", - говорилось в сообщении Минобороны РФ от 14 сентября.