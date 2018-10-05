Двое палестинцев погибли в ходе столкновений в секторе Газа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Двое палестинцев погибли в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.
Сообщается, что один из погибших - 13-летний подросток.
Еще 46 человек получили ранения.
В Армии обороны Израиля заявили, что протестующие поджигали покрышки и бросали взрывные устройства в израильских солдат, вынудив их открыть огонь.
Многотысячные протесты в секторе Газа продолжаются с марта. За это время погибли в общей сложности 145 палестинцев.