Двое палестинцев погибли в ходе столкновений в секторе Газа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Двое палестинцев погибли в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.

Сообщается, что один из погибших - 13-летний подросток.

Еще 46 человек получили ранения.

В Армии обороны Израиля заявили, что протестующие поджигали покрышки и бросали взрывные устройства в израильских солдат, вынудив их открыть огонь.

Многотысячные протесты в секторе Газа продолжаются с марта. За это время погибли в общей сложности 145 палестинцев.