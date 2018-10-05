В мире

Россия и Евросоюз провели консультации по безопасности авиаполетов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Двусторонние технические консультации Россия-ЕС по вопросам обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов в аэропорты стран-участниц программы SAFA, состоялись в пятницу в Брюсселе.

"В ходе встречи были рассмотрены результаты проверок воздушных судов российских авиакомпаний. Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой", - сообщается на сайте постоянного представительства России при Европейском союзе.

В коммюнике российской дипломатической миссии указывается, что данный формат никогда не прекращался, несмотря на заморозку транспортного диалога ЕС-РФ в целом, работа на этом направлении продолжалась без каких-либо сбоев с 2009 года.

"Представители Еврокомиссии отметили продолжающуюся положительную тенденцию повышения безопасности полетов, выполняемых российскими авиакомпаниями. Стороны подтвердили высокую эффективность проведения встреч в таком формате", - отмечает российское постпредство.

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Теги: Россия, Евросоюз

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