НАТО усилит свою безопасность в киберпространстве в ответ на хакерские атаки РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - НАТО в ответ на кибератаки России будет наращивать свой потенциал в сфере кибербезопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО продолжит укреплять оборону и силы сдерживания в киберпространстве. Мы добиваемся значительных успехов", - сказал он.

При этом генсек упомянул о создании альянсом "нового центра киберопераций" и интеграции национального потенциала стран-членов НАТО в единые форматы.

Говоря о действиях России, Столтенберг призвал Москву отказаться от своей модели поведения, прекратить "использование силы против своих соседей, попыток вмешательства в избирательные процессы и кампании и широкомасштабных кампаний по дезинформации".

Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров спецслужбы назвали данные ОЗХО по расследованию отравления в Солсбери.

Перед этим глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что за несколькими кибератаками в мире стоит ГРУ. По данным британских спецслужб, ГРУ имеет отношение к шести кибератакам в период с 2015 по 2018 годы. Так, в частности, речь идет о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании 2016 года, в проникновении в базы данных WADA и в распространении в 2017 года компьютерного вируса Bad Rabbit. Также в МИД в Великобритании заявили, что с ГРУ связаны не менее 12 хакерских групп.