12 человек погибли, 23000 пострадали от ливней в Центральной Америке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Не менее 12 человек погибли, еще 23300 пострадали от ливней, обрушившихся на Центральную Америку. Об этом в понедельник сообщает газета La Prensa.

В Гондурасе жертвами стихии шесть человек, в том числе двое детей. В Никарагуа сообщили о трех погибших. Также жертвами стали двое граждан Сальвадора и один костариканец. В Гватемале занимаются поисками пропавшего 11-летнего мальчика, которого унесло потоками воды.

Отмечается, что пострадало имущество 23300 жителей региона.