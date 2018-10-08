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Северная Корея разрешит проверить факт ликвидации ядерного полигона "Пунгери"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын готов после решения логистических вопросов допустить международных экспертов к проверке факта ликвидации ядерного полигона "Пунгери", сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

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Кроме того, отметил Помпео, северокорейский лидер согласился на проверку испытательного полигона для ракетных двигателей, о старте демонтажа которого сообщалось ранее в этом году.

"Нужно провести много организационных работ, чтобы исполнить это (провести проверку - ИФ)", - сказал Помпео.

Он добавил, что денуклеаризация КНДР - это продолжительный процесс. "Мы достигли значительного прогресса", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь США посетил КНДР 7 октября. Помпео положительно отозвался о переговорах Ким Чен Ыном, северокорейская сторона также назвала их "замечательными и продуктивными".

"Пунгери" был крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. Впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона в присутствии иностранных журналистов.

Также в июле сообщалось о том, что КНДР приступила в ликвидации своего главного ракетного полигона в Сохэ, однако позже международные наблюдатели заявили, что эти работы приостановлены.

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Теги: КНДР, Майк Помпео, Ким Чен Ын

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