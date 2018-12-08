Суд Канады отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суд Канады отложил слушание по делу финансового директора китайской компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн до понедельника, сообщает телеканал CBC.

Финдиректор компании проведет выходные в заключении, отмечает телеканал. Защита продолжит добиваться залога для Мэн на слушании в понедельник.

6 декабря Канада арестовала главного финансового директора Huawei Technologies Ванчжоу Мэн, которой грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана. Правоохранительные органы США утверждают, что Мэн пыталась уклониться от торгового эмбарго США против Ирана.