Сурков представит Россию на встрече советников лидеров "нормандской четверки"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина - ИФ) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"От нас должен быть Сурков", - сказал он журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Песков пояснил, что речь идет о встрече, договоренность о которой была достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине.

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря проходил саммит "двадцатки".