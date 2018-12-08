Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп увязал протесты во Франции с Парижским соглашением по климату, которое вновь подверг критике.

"Парижское соглашение не лучшим образом работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира (управление в которых сомнительное), чтобы, возможно, защитить окружающую среду. Они скандируют "Нам нужен Трамп!" Люблю Францию", - написал он в твиттере в субботу.

The Paris Agreement isn"t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting "We Want Trump!" Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

В прошлом году в администрации Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.

Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению президента, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.