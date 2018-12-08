Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп увязал протесты во Франции с Парижским соглашением по климату, которое вновь подверг критике.
"Парижское соглашение не лучшим образом работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира (управление в которых сомнительное), чтобы, возможно, защитить окружающую среду. Они скандируют "Нам нужен Трамп!" Люблю Францию", - написал он в твиттере в субботу.
The Paris Agreement isn"t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting "We Want Trump!" Love France.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.
В прошлом году в администрации Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.
Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению президента, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.
Протесты "желтых жилетов" во Франции
"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили акцию протеста на 8 декабря.
Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.
Ранее на этой неделе телеканал BFM-TV со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.
В субботу, по последним данным, французские стражи порядка задержали более 500 человек, намеревавшихся принять участие в Париже в антиправительственных акциях.