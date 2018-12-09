Экс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по "российскому делу"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что четыре американских гражданина изначально фигурировали в расследовании по "российскому делу", сообщает в воскресенье газета The Hill.

"ФБР открыло расследование в отношении четырех лиц, чтобы обнаружить возможную связь между ними и попытками России (повлиять на ход выборов в США - ИФ)", - приводит издание выдержки из стенограммы его выступления в комитете палаты представителей США.

"В число этих американцев не входил кандидат (в президенты США Дональд Трамп - ИФ)", - подчеркнул он.

При этом Коми отказался называть имена тех четырех американцев.

В минувшую пятницу члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и по надзору провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопросы бывшему директору ФБР. Речь, вероятно, шла и о досье Трампа.

В свою очередь, Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.

В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Трампа с Москвой.