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Экс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по "российскому делу"

По его словам, как сообщают американские СМИ, среди них не было Дональда Трампа

Экс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по "российскому делу"
Экс-директор ФБР Джеймс Коми
Фото: Reuters

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что четыре американских гражданина изначально фигурировали в расследовании по "российскому делу", сообщает в воскресенье газета The Hill.

"ФБР открыло расследование в отношении четырех лиц, чтобы обнаружить возможную связь между ними и попытками России (повлиять на ход выборов в США - ИФ)", - приводит издание выдержки из стенограммы его выступления в комитете палаты представителей США.

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"В число этих американцев не входил кандидат (в президенты США Дональд Трамп - ИФ)", - подчеркнул он.

При этом Коми отказался называть имена тех четырех американцев.

В минувшую пятницу члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и по надзору провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопросы бывшему директору ФБР. Речь, вероятно, шла и о досье Трампа.

В свою очередь, Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.

В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

В США в настоящее время проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

С 2017 года этим занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. Со своей командой он пытается выяснить, существуют ли связи между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и Россией, и вмешивалась ли Россия в американские выборы. Москва неоднократно подобные обвинения отвергала.

В рамках дела Мюллер ранее уже предъявил обвинения четырем американцам, связанным с предвыборным штабом Трампа, и более чем десяти гражданам России.

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Теги: США, ФБР, Джеймс Коми, Дональд Трамп

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