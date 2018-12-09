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Трамп обвинил экс-главу ФБР во лжи конгрессу США

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США.

"Джеймс Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день. Его выступление в пятницу было абсолютно не правдивым. Все происходящее - сговор и обман, который скрывают люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось выявить!", - написал он в своем твиттере.

При этом американский лидер подчеркнул, что Коми во время дачи показаний не отвечал прямо на заданные вопросы, говоря, что "не знал, не помнил или не мог вспомнить вещи, когда о них спрашивали".

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Как сообщала ранее в воскресенье газета The Hill, Коми, выступая в комитете палаты представителей США, заявил, что изначально в расследовании по "российскому делу" фигурировали четыре американских гражданина, в их число не входил Трамп.

7 декабря члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и по надзору провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопросы бывшему директору ФБР. Речь, вероятно, шла и о досье Трампа.

В свою очередь, Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.

В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи участников предвыборной кампании рампа с Москвой.

В США в настоящее время проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

С 2017 года этим занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. Со своей командой он пытается выяснить, существуют ли связи между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и Россией, и вмешивалась ли Россия в американские выборы. Москва неоднократно подобные обвинения отвергала.

В рамках дела Мюллер ранее уже предъявил обвинения четырем американцам, связанным с предвыборным штабом Трампа, и более чем десяти гражданам России.

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Теги: США, Дональд Трамп, ФБР, Джеймс Коми

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