СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по территории аэропорта в Дамаске

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по мишени на территории международного аэропорта в Дамаске, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Предполагается, что целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. Часть этого груза повреждена, пишет газета.

Израильские военные факт обстрела пока не подтверждали.

Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что системы ПВО Сирии в воскресенье вечером открыли огонь по мишеням недалеко от Дамаска, не уточняя, о чем именно может идти речь.

Это не первый подобный случай за последние месяцы. Как правило, сирийские ПВО используются в районе столицы для перехвата израильских ракет.

Власти Израиля обеспокоены военной поддержкой, оказываемой Ираном сирийским властям. Как правило, израильские авиаудары в Сирии бывают направлены либо против иранских военных советников или иранского вооружения, либо против помогающих сирийской армии бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболла".