Более 300 тысяч жителей юго-востока США остались без света из-за снегопада

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Снежный шторм обрушился на юго-восток США, отменено около 1700 авиарейсов, без электричества осталось свыше 300 тысяч человек.

По данным сайта Flight Aware, около 1700 авиарейсов отменены в США из-за непогоды по состоянию на вечер воскресенья. Большинство из них направлялись в или из Северной Каролины, Южной Каролины и Вирджинии. Более 2100 авиарейсов задержаны по всей стране.

При этом более 300 тысяч человек, как сообщает сайт PowerOutage, отслеживающий отключения электроэнергии, остались без света. Основная часть отключений пришлась на Северную Каролину - более 183 тысяч отключений.

Согласно прогнозам метеорологов AccuWeather, сильнейший снегопад затронет район от Южных Аппалачей до западного Пьемонта Северной Каролины и юго-запада Вирджинии. Ожидается, что высота снежного покрова достигнет от 30 до 45 см, в районе гор Северной Каролины уровень снега может превысить 60 см.

Метеорологи отмечают, что шторм рассеется в основном к понедельнику, но некоторые районы Южных Аппалачей все еще могут быть подвержены риску выпадения снега.