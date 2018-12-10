В Индии успешно прошло испытание ракеты Agni-5, способной нести ядерный боезаряд

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Индия в понедельник осуществила успешный пуск дальней баллистической ракеты Agni-5 большой дальности действия, способной нести ядерную головную часть, сообщили в министерстве обороны Индии.

"Баллистическая ракета отечественного производства большой дальности Agni-5 была успешно запущена из пусковой установки мобильного базирования на острове Абдул Калам у побережья Орисса (восточного штата - ИФ)", - написала представитель министерства Ракша Мантри в своем твиттере.

Indigenous long range Surface-to-Surface Ballistic Missile, #Agni5, was successfully launched from a canister on a road mobile launcher at Dr Abdul Kalam Island off the coast of Odisha, today.

Smt @nsitharaman congratulates @DRDO_India , armed forces & defence industry. pic.twitter.com/EForxpRI0i — Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) December 10, 2018

Баллистическая ракета Agni-5 имеет дальность действия от 5 до 5,5 тысяч км. Это уже третье ее успешное испытание в текущем году. Предыдущие были проведены в январе и июне.

Ожидается, что в следующем году ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии. Agni-5 создана Лабораторией передовых систем Организации по оборонным исследованиям и разработкам Индии.

В настоящее время на вооружении Командования стратегических сил Индии уже стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тысяч км, также способные нести ядерное оружие.

Первое успешное испытание Agni-5 было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно.