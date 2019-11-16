Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету Agni-II

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Индии в субботу успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II ("Агни-2"), сообщили представители Командования стратегических сил страны.

Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса.

По имеющимся данным, Agni-II с высокой точностью поразила учебную цель.

В настоящее время на вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты Agni-5, которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Первое успешное испытание Agni-5 было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии.