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МИД Израиля оказался в бедственном положении из-за острой нехватки средств

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Ряд израильских послов на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обрушились на него с критикой за бедственное финансовое положение МИД и загранпредставительств, сообщила во вторник газета Times of Israel.

"Министерство иностранных дел никогда не было в таком бедственном положении", - приводит издание слова посла Израиля в Нидерландах Авива Шир-она в ходе закрытой встречи с Нетаньяху в рамках ежегодного совещания глав зарубежных представительств в минувший понедельник.

"У нас нет средств на финансирование нашей деятельности", - пожаловался дипломат премьеру, который является также главой МИД страны.

"Дело дошло до того, что мы не можем работать. Государство Израиль бросает руководителей своих представительств за рубежом и лишает их мотивации", - подчеркнул Шир-он.

"Решение должно быть найдено. Люди не могут работать, не получая зарплаты",- вторил ему посол в Германии Джереми Иссахарофф.

Посол во Франции Ализа Бин Нун посетовала, что в обществе сложился негативный образ сотрудников МИД, которые не могут доносить до зарубежных партнеров послания страны, не имея соответствующих инструментов.

На закрытой встрече послы говорили о бюджетных сокращениях во внешнеполитическом ведомстве, о передаче части его полномочий другим министерствам.

Газета отмечает, что профсоюз работников МИД неоднократно выражал протест против сокращения бюджета министерства, включая урезание окладов послов, а также закрытие дипмиссий, и угрожал забастовкой.

Нетаньяху в ответ на критику признал на встрече, что фонды чересчур децентрализованы, и обещал вернуть их министерству после выборов.

Премьер также обещал назначить министра иностранных дел.

В прошлом профсоюз МИД Израиля неоднократно объявлял забастовки сотрудников министерства, требуя повышения их зарплат и улучшения условий пребывания за рубежом. Во время таких акций сотрудники центрального аппарата и дипмиссий прекращали, в частности, готовить визиты свои и зарубежных официальных лиц вплоть до руководителей стран.

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Теги: Израиль

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