Бутина намерена признать себя виновной в нарушении закона США об иноагентах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина на этой неделе признает себя виновной в сговоре с целью нарушения закона США об иноагентах, сообщил во вторник телеканал NBC со ссылкой на материалы американского суда.

В теории за подобное нарушение подсудимым может грозить до пяти лет тюрьмы. Однако поскольку М.Бутина готова пойти на сделку со следствием, это наказание может быть существенно смягчено: так, подсудимая может получить, по данным NBC, "от нуля до шести месяцев" тюремного заключения. После того как она отбудет тюремный срок, Бутина, будучи иностранной гражданкой, будет депортирована из США.

Как сообщалось, в суде округа Колумбия в среду пройдет новое заседание по делу Марии Бутиной.

Согласно расписанию, заседание начнется в 15:15 по местному времени (23:15 по Москве), его темой станет соглашение о признании вины.

Ранее американские СМИ сообщали, что Бутина согласилась признать вину по части предъявленных ей обвинений в рамках сделки со следствием.

Прокуроры и адвокаты по делу Бутиной просили окружного судью назначить время для того, чтобы обвиняемая официально отозвала свое предыдущее заявление о невиновности.