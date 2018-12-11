Жертвами стрельбы в Страсбурге стали два человека

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Стрельба в центре Страсбурга во вторник вечером, по последним данным, привела к гибели двух человек, а еще 11 получили ранения, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

Двое из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Ранее поступала информация об одном погибшем и девяти раненных.

Отмечается, что полиция установила личность нападавшего, но пока стражам порядка не удалось задержать его. Согласно поступающей информации, он вел огонь из автоматического оружия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился, чтобы глава МВД страны Кристоф Кастанер отправился на место происшествия.

Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что на данном этапе "не исключена версия теракта".

В центральной части Страсбурга в это время года традиционно работает рождественский рынок.