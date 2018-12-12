СВР Украины начала процедуру выхода из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки (СВР) Украины во исполнение поручения президента страны Петра Порошенко начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участниц СНГ в сфере разведывательной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте СВР во вторник.

"Участие украинской разведки в настоящем договоре вместе с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, которая длится уже пятый год", - говорится в сообщении.

"СВР Украины вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб", - информирует украинская спецслужба.