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ЛНР передала 42 осужденных на подконтрольную Украине территорию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона забрала у самопровозглашенной Луганской народной республики 42 осужденных, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области. (...) В этот раз нам отдали 42 человека. Также украинской стороне были переданы их уголовные дела", - написала омбудсмен на странице в фейсбуке.

"Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории", - добавила она.

Денисова подчеркнула, что это первый случай передачи осужденных с территории ЛНР.

Омбудсмен заверила в готовности принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко отметила, что передача осужденных состоялась в рамках договоренностей, ранее достигнутых на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске. Эти люди были осуждены до начала войны 2014 года, совершенные ими преступления не связаны с конфликтом на Донбассе.

Геращенко написала на своей странице в фейсбуке, что украинская сторона ожидает в четверг передачи из Донецка осужденных, которые не связаны с конфликтом и изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.

Она отметила, что около тысячи лиц и их родственников обратились к украинским властям с просьбой о перемещении.

В Луганске подтверждают передачу Киеву осужденных граждан Украины. "Действительно, омбудсменам с обеих сторон удалось в рамках прямого диалога достичь договоренности о передаче украинской стороне 42 осужденных еще до образования республик граждан Украины, которые содержались в исправительных учреждениях на территории нашей республики, но добровольно изъявили желание дальнейшее наказание отбывать на территории Украины", - заявили "Интерфаксу" в совете министров самопровозглашенной республики.

Собеседник агентства подчеркнул, что обмен производился вне рамок контактной группы. "Это исключительно жест гуманитарный, жест доброй воли с нашей стороны. Потому как Украина сделала все, чтобы родственники этих осужденных не могли приезжать к ним в нашу республику на свидания, не могли передавать им передачи или даже писать письма. Теперь такая возможность у них есть. Эти осужденные будут отбывать наказание ближе к дому, ближе к родным", - сказали в совете министров.

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