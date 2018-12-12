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ДНР за год передала в Страсбург более тысячи материалов по обстрелам гражданских объектов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Более тысячи документально оформленных свидетельств обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины переданы с начала года в Европейский суд по правам человека, заявила на брифинге глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Всего в Европейский суд по правам человека было передано 2 846 материалов пострадавших в ходе боевых действий жителей ДНР, из них 1 009 были направлены в этом году",- сказала она.

По ее словам, все эти материалы используются также в работе подгруппы по безопасности и гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы в Минске.

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Теги: ДНР, Страсбургский суд

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