ДНР за год передала в Страсбург более тысячи материалов по обстрелам гражданских объектов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Более тысячи документально оформленных свидетельств обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины переданы с начала года в Европейский суд по правам человека, заявила на брифинге глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Всего в Европейский суд по правам человека было передано 2 846 материалов пострадавших в ходе боевых действий жителей ДНР, из них 1 009 были направлены в этом году",- сказала она.

По ее словам, все эти материалы используются также в работе подгруппы по безопасности и гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы в Минске.