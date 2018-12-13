Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о повышении минимального размера оплаты труда на 22% с 736 до 900 евро, сообщает в среду BBC News.

"Богатая страна не может иметь бедных рабочих", - заявил испанский премьер. В настоящий момент, по словам телеканала, многие рабочие в Испании получают заработную плату за 14 месяцев (дополнительные выплаты в июле и декабре), в годовом выражении минимальный доход составляет 12600 евро.

Инициатива должна сначала получить одобрение министров на заседании 21 декабря, после чего без голосования парламента вступит в силу в январе.

BBC уточняет, что в Испании МРОТ не повышался так сильно с 1977 года, в год первых свободных выборов после завершения режима Франко. По данным телеканала, минимальная зарплата в стране значительно уступает таковой в Великобритании, Германии и Франции, но в то же время выше, чем в Португалии, Греции и Польше.